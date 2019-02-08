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Пьяное ДТП с чиновником в Киеве: появилась жесткая реакция Кличко

пятница, 08 февраля 2019, 08:58

Заместитель главы Голосеевской райгосадминистрации Киева Юрий Ткаченко, который будучи нетрезвым за рулем, устроил ДТП и травмировал патрульную, будет уволен.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, он уже дал поручение главе райгосадминистрации срочно подать документы, необходимые для увольнения чиновника.

"Я убежден, что такие чиновники, как Ткаченко, не должны работать на государственной службе. Человек, который садится нетрезвым за руль, - уже преступник, потому что создает угрозу здоровью и жизни других людей. Не вижу оснований работать с людьми, которые нагло нарушают правила поведения в обществе. И они должны нести по закону ответственность за свои действия", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве случилось серьезное ДТП с пострадавшим на переходе.

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