Неадекватный и трусливый: в сети показали похождения дважды "героя парковки" в Киеве

В Киеве нетрезвый водитель дважды неудачно пытался припарковаться, устроив ДТП и сбежав после этого.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Наглядный пример как не надо парковаться от водителя Opel на Клавдиевской, 40Д. Да-да, после всего этого сбежал", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за несколько часов до этого водителя этого же автомобиля увидели в пьяном состоянии во время совершения ещё одного ДТП на улице Гаршина, откуда он также сбежал.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали месть пешеходов "герою парковки" в Киеве.

Ранее в Киеве пассажиры трамвая едва не перевернули внедорожник, который мешал проезду транспорта.

Кроме того, в центре Киева коммунальщики ограничили столбиками островок безопасности, чтобы защитится от "героев парковки".