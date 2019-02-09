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Сорвала джекпот: "героиня парковки" под Киевом снесла сразу несколько автомобилей, фото

суббота, 09 февраля 2019, 19:05

В субботу, 9 февраля, в пригороде Киева, Петропавловской Борщаговке, девушка-водитель неудачно припарковалась, повредив четыре автомобиля.

Соответствующие фото опубликованы на Facebook странице "Киев Оперативный".

Как отмечается, инцидент произошел по улице Львовской, 7. Автомобиль Volkswagen врезался в четыре припаркованных автомобиля.

"Мадам сорвала джекпот", "Авто купила, ездить не купила", "Наверное педали перепутала", "Страйк", – шутят в комментариях пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 6 февраля, в Киеве пешеходы оставили на неудачно припаркованном автомобиле шоумена Андрея Джеджулы гору мусора.

Кроме того, в центре Киева водитель внедорожника вытолкал неправильно припаркованную легковушку, которая мешала ему выехать.

Также в Киеве пассажиры трамвая едва не перевернули внедорожник, который мешал проезду транспорта.

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