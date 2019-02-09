В аэропорту Киева задержали инициатора акции "Кто заказал Гандзюк": фото

В субботу, 9 февраля, в аэропорту "Борисполь" под Киевом пограничники задержали активиста Назария Кравченко, одного из инициаторов акции "Кто заказал Катерину Гандзюк".

Об этом сообщил сам активист на своей странице в Facebook.

Через некоторое время Кравченко написал, что его отпустили. Как утверждает активист, причиной задержания было то, что оперативные сотрудники полиции хотели посмотреть видео, которое Кравченко снимал на акции протеста, прошедшей ранее 9 февраля на Контрактовой площади.

"Хорошо, что ничего не подбросили.. а нужно им видео с акции, которое скоро опубликуем", – пишет активист.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во время проведения акции "Кто заказал Катерину Гандзюк" на Контрактовой площади правоохранители задержали около десяти активистов.