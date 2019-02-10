В Киеве таксист устроил жесткое ДТП на перекрестке: фото и видео с места ЧП

В субботу, 9 февраля, в Киеве водитель за рулем Renault Logan службы такси Uber влетел в Mitsubishi ASX, в результате чего пострадали двое человек.

Об этом сообщает Информатор.

Уточняется, что авария произошла на перекрестке улиц Вячеслава Черновола и Златоустовской около 20:30.

Предварительно известно, что Renault ехал по Черновола в сторону Лукьяновки, а в этот момент на перекресток с улицы Златоустовской выезжал Mitsubishi. На пересечении улиц произошло столкновение. Удар был такой силы, что автомобили разбросало по проезжей части.

В момент аварии в Uber был пассажир, он не пострадал, а в Mitsubishi ехали две девушки. Их госпитализировали в больницу. По словам очевидцев, таксист ехал на высокой скорости и проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Не исключено, что водитель заснул за рулем.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Виннице в жутком ДТП погибли иностранцы.