РУС. | УКР.

воскресенье, 10 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

10 февраля

23:31
В сети показали опытного киевского вора-наглеца: опубликованы фото
23:14
В России самоликвидировался наемник Путина с Донбасса: фото
23:10
Португальский топ-клуб победил соперника со счетом 10:0: опубликовано видео
22:50
Машина пойдет на металлолом: стали известны детали жуткого ДТП на Гидропарке в Киеве
22:29
Австрийский художник: в Германии "обидели" творчество Гитлера
22:25
Фенербахче - Зенит: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
22:04
Людей зажало в авто: в Киеве произошло жесткое ДТП
21:55
Гонки Кубка мира по биатлону отменены из-за жуткой погоды
21:38
В Китае произошло два ДТП с десятками авто: есть погибшие, много пострадавших
21:11
На розовой веревке: в Киеве нашли мертвым молодого парня
20:50
Манчестер Сити - Челси: видео голов
20:38
Водный блэкаут: оккупанты предупредили крымчан
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В сети показали опытного киевского вора-наглеца: опубликованы фото

воскресенье, 10 февраля 2019, 23:31

В Киеве заметили очередного вора, который совершает кражи из магазинов.

Фото подозреваемого опубликованы на Facebook странице "Киев Оперативный".

Как отмечается, вор "отличился" неоднократными кражами как в Подольском, так и в остальных районах Киева.

"Хочу поведать вам об одном нехорошем человеке. История, по сути, стандартная - кража. Кража денег и личных вещей из подсобного помещения. Как и все просит показать какой-то товар, который лежит в труднодоступном месте и в этот момент ворует. Я сразу поняла, что что-то не то, когда он быстро выбежал и даже не дождался товар, который просил. Побежала за ним и сфотографировала на всякий случай, как оказалось - не зря. В полиции сказали, что уже не первая его кража в Подольском районе, да и по Киеву в целом", – пишет пострадавшая.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", злоумышленник в Киеве вырвал из рук у женщины мобильный телефон, однако был задержан другими прохожими.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: