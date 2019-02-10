В сети показали опытного киевского вора-наглеца: опубликованы фото

В Киеве заметили очередного вора, который совершает кражи из магазинов.

Фото подозреваемого опубликованы на Facebook странице "Киев Оперативный".

Как отмечается, вор "отличился" неоднократными кражами как в Подольском, так и в остальных районах Киева.

"Хочу поведать вам об одном нехорошем человеке. История, по сути, стандартная - кража. Кража денег и личных вещей из подсобного помещения. Как и все просит показать какой-то товар, который лежит в труднодоступном месте и в этот момент ворует. Я сразу поняла, что что-то не то, когда он быстро выбежал и даже не дождался товар, который просил. Побежала за ним и сфотографировала на всякий случай, как оказалось - не зря. В полиции сказали, что уже не первая его кража в Подольском районе, да и по Киеву в целом", – пишет пострадавшая.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", злоумышленник в Киеве вырвал из рук у женщины мобильный телефон, однако был задержан другими прохожими.