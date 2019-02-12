Алкоголь и красная икра: в сети показали фото "элитного" вора из Киева

В Киеве камеры наблюдения зафиксировали вора, который регулярно совершает кражи в супермаркетах, причем выносит в основном элитные продукты.

Соответствующие фото опубликованы в Telegram канале "Киев Оперативный"

Специализируется вор на элитном спиртном и банках с красной икрой.

"За последнее время пошли большие кражи в супермаркетах. Суммы краж от 800 до 2000 грн с довольно частой периодичностью. Проанализировав все видео, увидели, что совершает кражи один человек. Иногда он может быть с девушкой. Ворует элитное спиртное и банки красной икры. Использует специальный магнит для снятия жёстких антикражных чипов. Также "отличился" в одном супермаркете на Троещине, где украл сразу три бутылки элитного спиртного на сумму 2200 гривен. Полмесяца назад его таки словили в супермаркете, но с мелочевкой - шоколадки. Он стал "косить" на боли. Вследствие чего его скорая забрала раньше, чем полиция. Ну, а уже от скорой помощи он благополучно сбежал", – сообщается в комментарии к фото.

Как отмечается, на вора уже написали заявления многие супермаркеты, однако найти его пока не могут. Также называется имя подозреваемого – Лопушенко Вадим Владимирович, 1997 года рождения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве заметили очередного вора, который совершает кражи из магазинов.