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В Киеве посреди улицы сгорел автомобиль: опубликованы фото

суббота, 26 января 2019, 14:12

В ночь на субботу, 26 января, во дворе 16-этажного жилого дома на ул. Барбюса, 5в в Киеве сгорел автомобиль Lexus.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, ЧП произошло в 2:11. Известно, что в результате возгорания автотранспорта произошел разлив горюче смазочных материалов на площади 15 кв.м.

"В 3:12 пожар был ликвидирован. В результате пожара автомобиль сгорел полностью. К счастью, в результате пожара никто не пострадал", - говорится в сообщении.

На данный момент причина пожара устанавливается.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в среду, 22 января, в Киеве произошел пожар в многоэтажном доме в одной из квартир, где находились люди. Причиной пожара стало возгорание электропроводки. В ходе тушения из дома были эвакуированы 43 человека.

Кроме того, ночью пятницы, 18 января, в центре Киева загорелось двухэтажное здание на территории ТРЦ Gulliver.

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