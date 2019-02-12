В Киеве срочно эвакуировали жилой дом из-за бомбы: фото с места ЧП

Во вторник, 12 февраля, в Киеве неизвестный сообщил о заминировании жилого шестиэтажного дома на улице Большая Житомирская 25/2.

Об этом сообщает "Информатор".

Вызов на линию экстренных служб поступил около 08:17. Из дома эвакуировали местных жителей.

По предварительной информации, человек позвонил и сообщил о том, что квартира №2 заминирована. К месту прибыли пожарные, взрывотехники, следственно-оперативная группа, патрульные и медики. Первым делом из дома вывели на безопасное расстояние восемь человек.

После обследования помещений взрывоопасных предметов не обнаружили. Кто именно сообщил о ложном минировании и с какой целью будут выяснять правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве заминировали железнодорожный вокзал.