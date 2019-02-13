В Киеве произошел серьезный пожар на "Левобережной": видео и первые подробности

Вечером в среду, 13 февраля, в Киеве в районе станции метро "Левобережная" вспыхнул крупный пожар.

Видео с места событий опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

По словам очевидцев, строение, которое расположено в районе рынка и торговых центров, охвачено огнем, на месте наблюдается сильное задымление.

Причины пожара на данный момент неизвестны. О пострадавших не сообщается.

"Что-то очень серьезно горит на Левобережке. По одной из версий – McDonalds, по другой – рынок. Информация проверяется", – говорится в комментарии к видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 2 февраля в Киеве на улице Красноткацкой, 69 в складском здании начался масштабный пожар, площадь которого составляла 7 тысяч квадратных метров.