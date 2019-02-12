Появилось первое фото виновника смертельного ДТП под Киевом

В сети показали фото водителя, который устроил смертельное ДТП в Борисполе убегая от полиции.

Снимок опубликовал в Facebook "Киев Оперативный".

"А вот и сам водитель Volkswagen , который совершил ДТП со смертельным исходом. Тест на приборе Драгер показал 0,00 промилле", - сказано в сообщении.

Отмечается, что у мужчины также взяли анализы для проведения наркологической экспертизы.

Напомним, за несколько минут до совершения смертельной аварии автомобиль заметили в другом месте, где за ним гнались полицейские.

По имеющейся информации, погоня была из-за того, что водитель совершил ДТП с которого убежал, а также похожий автомобиль находился в ориентировании.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на Броварском проспекте произошло серьезное ДТП при участии трех автомобилей. Машина вылетела на встречную полосу и перевернулась. Позже стало известно, что водитель не успел остановиться перед сужением дороги из-за ремонтных работ. А ранее в Киеве водитель за рулем Renault Logan службы такси Uber влетел в Mitsubishi ASX, в результате чего пострадали два человек.