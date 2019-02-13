В Киеве уходящий от аварии водитель влетел в авто с ребенком: фото и видео

12 февраля на Кольцевой дороге в столице столкнулись автомобили Nissan Micra и Honda Civic.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам водителя Honda, он двигался по Кольцевой дороге в среднем ряду в сторону Теремков. В этот момент его подрезал автомобиль Mazda, который поворачивал через две полосы. Уходя от столкновения, водитель Honda вывернул руль влево, от чего машину занесло на скользкой дороге, и она боком зацепила Nissan в салоне которого находился маленький ребенок.

От удара Nissan также развернуло. В результате аварии у Honda сильно помят левый бок. Nissan получил повреждения передней и задней части. К счастью, в аварии никто не пострадал.

На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции и скорая. Детали происшествия установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", 12 февраля в Киеве на улице Соломенской произошло ДТП с участием военных и автомобиля полиции.