​В Киеве заминировали несколько торговых центров: опубликована карта

Столицу всколыхнула волна сообщений о заминировании нескольких ТЦ.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Голосеевский район в 19:30 ч. на 102 позвонил неустановленный мужчина и сообщил, что ТРЦ Магелан на пр-те Глушкова 13-б заминирован через час будет взрыв. На место направлены соответствующие службы, о результатах проверки дополнительно", - говорилось в первом сообщении.

Впоследствии появилась информация о заминировании еще одного ТЦ.

"Трц Проспект тоже заминирован. Бимба типа", - сообщалось снова.

Сообщение о заминировании "Магеллан" поступило на линию 102. По информации звонящего, взрыв должен был произойти в 20:30. На место выезжали экстренные службы.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 13 февраля, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что взорвет многоэтажный жилой дом в Николаеве.