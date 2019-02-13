В Николаеве пьяный наркоман пытался взорвать многоэтажку: фото опасного ЧП

В среду, 13 февраля, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что взорвет многоэтажный жилой дом в Николаеве.

Об этом сообщает издание "Новости-N".

Посреди дня на линию "102" поступило сообщение от мужчины, что он взорвет дом по адресу улица Новобугская, 93. Он сказал по телефону, что намерен подорвать дом газом - уже перерезал трубу газопровода.

На место выехали спасатели, взрывотехники, правоохранители, аварийная бригада "Николаевгаза" и машина скорой медицинской помощи. Как выяснилось, в полицию звонил житель этого же дома, поэтому правоохранители отправились сразу к заявителю. Из квартиры уже чувствовался запах газа. Сначала злоумышленник не пускал полицейских в квартиру, а после открыл двери и дал себя задержать. Внутри действительно была повреждена газовая труба. Потому полицейские эвакуировали жителей двух подъездов.

Предварительно, мужчина находится в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. По словам соседей, задержанному около 40 лет, проживает с сожительницей, а также назвали его наркоманом.

На вопрос задержанному, зачем он повредил трубу и пытался подорвать дом, он ответил: "Не знаю. Надо было с крыши пойти броситься".

Как сообщал "Апостроф", в Киеве сообщили о заминировании сети супермаркетов "Сильпо". Также в столице эвакуировали центральный железнодорожный вокзал из-за информации о минировании.