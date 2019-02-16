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В Киеве мужчина поссорился с женой и прыгнул с 11-го этажа

суббота, 16 февраля 2019, 09:21

В пятницу, 15 февраля, в Днепровском районе столицы обнаружили труп мужчины, который выпал с балкона 11 этажа по адресу бульвар Игоря Шамо, 10.

Об этом сообщает "Информатор".

От полученных травм он скончался на месте. Погибшему было около 35 лет. Падение произошло около 23:00, а до этого соседи слышали, как в той же квартире громко выясняли отношения.

По предварительной информации, мужчина вместе со своей гражданской женой и ее подругой распивали спиртные напитки. В ходе посиделок между ними возник конфликт и женщина попросила супруга покинуть ее квартиру. Однако ссора продолжилась.

По словам возлюбленной погибшего, мужчина совершил суицид. Обе женщины находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители устанавливают причины происшествия и проверяют все версии случившегося.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина прыгнул с 12 этажа жилого дома.

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