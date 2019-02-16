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​Заворожила и обокрала: в Киеве задержали опасную воровку, фото

суббота, 16 февраля 2019, 23:51

16 февраля возле одного из столичных супермаркетов ловкая воровка ограбила мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел на улице Сечевых Стрельцов. Мужчина выходил из супермаркета, когда к нему подошла женщина и попросила денег. Когда ей отказали, она продолжила вести беседу и загипнотизировала потерпевшего. После этого злоумышленница скрылась с золотым перстнем. К счастью, мимо парня проходил полицейский, который обратил внимание на состояние потерпевшего.

Благодаря точному описанию преступницы, ее удалось задержать в двух остановках от места происшествия и доставить в управление полиции. Также у нее изъяли украденное кольцо, которое позже вернули владельцу.

Шевченковский районный суд города Киев признал женщину виновной в совершении преступления согласно части 1 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Теперь женщине необходимо выплатить штраф в размере 50 необлагаемых налогом доходов граждан.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве задержали ушлую воровку, которая в торговом центре "Квадрат" выкрала сумку с большой суммой денег и iPhone X.

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