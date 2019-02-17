​Авто на еврономерах устроили жесткое ДТП в Киеве: фото с места аварии

16 февраля на бульваре Перова в столице столкнулось два автомобиля, в результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщает "Еспресо".

Известно, что столкнулись два авто на еврономерах. Автомобили двигались по бульвару навстречу друг другу, на пересечении с улицей Кибальчича, водитель автомобиля Opel поворачивая налево, не пропустил ВМW, водитель которого не успел среагировать и протаранил Opel в правый бок.

Автомобили разбросало по всей дороге, а BMW развернуло на 180°. В результате столкновения пострадали три человека с Opel, последнего же с помощью ГСЧС деблокировали из автомобиля, всех трех с различными степенями травм забрали в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливают обстоятельства ДТП.

Как сообщал "Апостроф", в Херсоне пьяный водитель на огромной скорости врезался сразу в несколько автомобилей.