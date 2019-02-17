В Киеве поплыла целая улица: опубликовано видео

В воскресенье, 17 февраля, в Киеве затопило одну из улиц, Набережно-Печерскую дорогу.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram канале "Киев Оперативный".

Как можно увидеть на записи, вся проезжая часть улицы покрыта водой, а автомобили с трудом могут по ней ехать.

"Набережно-Печерская дорога сегодня потекла", – говориться в комментарии к опубликованному видео.

Предположительно, потоп вызван потеплением. 17 февраля температура воздуха в Киеве достигала +10 градусов.

В то же время, как сообщают синоптики, 18 февраля, в Украине стоит ждать ощутимое похолодание.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 18 августа 2018 года на Киев обрушилась сильнейшая гроза. В результате стихии много улиц столицы превратились в реки.