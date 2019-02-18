РУС. | УКР.

понедельник, 18 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

18 февраля

11:38
​Не надо обижаться: Гройсман высказался о конфликте с "Нафтогазом"
11:30
В России спортсмен умер прямо во время матча
11:28
Десятки погибших, сотни раненых: в сети вспомнили кровавое начало конца на Майдане
11:22
НАБУ хочет снять неприкосновенность с нардепа Жеваго: названа причина
11:15
Откровенней некуда: Ким Кардашьян поразила вызывающим нарядом
11:12
В Киеве иностранец протаранил авто полиции и попытался сбежать: фото и видео
10:54
В Киеве обнаглевшие воры устроили налет на кофейни: опубликовано видео
10:50
Украинские теннисистки улучшили свои позиции в рейтинге WTA
10:45
За бэк-вокал голосовать нельзя: ведущий Евровидения высказался о втором полуфинале Нацотбора
10:35
​Власти готовятся лишать украинцев пенсий: названы главные проблемы
10:30
В НБА состоялся зрелищный матч всех звезд: опубликовано видео
10:28
Под Киевом из-за замыкания произошел сильный пожар: фото с места ЧП
Все новости

В Киеве иностранец протаранил авто полиции и попытался сбежать: фото и видео

понедельник, 18 февраля 2019, 11:12

Водителем автомобиля Infiniti, который 17 февраля в Киеве протаранил полицейский автомобиль, был гражданин Нигерии.

Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает "УНН".

"Гражданин Нигерии 1989 года рождения", - сообщили правоохранители.

Известно, что патрульные остановили автомобиль для проверки и составления протокола. Однако, водитель после остановки начал вести себя агрессивно и оттолкнул патрульного дверью своего авто. Потом иностранец протаранил автомобиль патрульных и уехал с места происшествия.

В столице был объявлен план "Перехват". Вскоре нарушителя задержали. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 УК Украины - угроза или насилие к работнику полиции.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в ночь на понедельник, 18 февраля, в Киеве произошла авария с участием трех машин, в результате чего одно авто перевернулось и пострадал один человек.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: