В Киеве иностранец протаранил авто полиции и попытался сбежать: фото и видео

Водителем автомобиля Infiniti, который 17 февраля в Киеве протаранил полицейский автомобиль, был гражданин Нигерии.

Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает "УНН".

"Гражданин Нигерии 1989 года рождения", - сообщили правоохранители.

Известно, что патрульные остановили автомобиль для проверки и составления протокола. Однако, водитель после остановки начал вести себя агрессивно и оттолкнул патрульного дверью своего авто. Потом иностранец протаранил автомобиль патрульных и уехал с места происшествия.

В столице был объявлен план "Перехват". Вскоре нарушителя задержали. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 УК Украины - угроза или насилие к работнику полиции.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в ночь на понедельник, 18 февраля, в Киеве произошла авария с участием трех машин, в результате чего одно авто перевернулось и пострадал один человек.