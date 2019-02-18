Водитель "евробляхи" устроил в Киеве двойное ДТП с переворотом: фото и видео

В ночь на понедельник, 18 февраля, в Киеве произошла авария с участием трех машин, в результате чего одно авто перевернулось и пострадал один человек.

Об этом сообщает Информатор.

Как передает издание, все началось с того, что Audi A4 на еврономерах влетела в Toyota Corolla. В результате столкновения "японец" перевернулся. Но на этом все не закончилось. После этого Audi врезалась в припаркованный BMW.

На месте полицейские выяснили, что водитель Toyota собирался повернуть налево, когда водитель "немца" пересек двойную сплошную и попытался обогнать Corolla по встречной полосе. В результате столкновения "японец" перевернулся. Audi же продолжила движение, остановившись только после того как врезалась в припаркованный BMW.

Уточняется, что в результате аварии повреждения получила только девушка, которая была пассажиром Toyota.

Как сообщал "Апостроф", ранее авто на еврономерах устроили жесткое ДТП в Киеве. Пострадали три человека.