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Водитель "евробляхи" устроил в Киеве двойное ДТП с переворотом: фото и видео

понедельник, 18 февраля 2019, 07:25
Фото: Информатор

В ночь на понедельник, 18 февраля, в Киеве произошла авария с участием трех машин, в результате чего одно авто перевернулось и пострадал один человек.

Об этом сообщает Информатор.

Как передает издание, все началось с того, что Audi A4 на еврономерах влетела в Toyota Corolla. В результате столкновения "японец" перевернулся. Но на этом все не закончилось. После этого Audi врезалась в припаркованный BMW.

На месте полицейские выяснили, что водитель Toyota собирался повернуть налево, когда водитель "немца" пересек двойную сплошную и попытался обогнать Corolla по встречной полосе. В результате столкновения "японец" перевернулся. Audi же продолжила движение, остановившись только после того как врезалась в припаркованный BMW.

Уточняется, что в результате аварии повреждения получила только девушка, которая была пассажиром Toyota.

Как сообщал "Апостроф", ранее авто на еврономерах устроили жесткое ДТП в Киеве. Пострадали три человека.

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