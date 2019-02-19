​Полиция в Киеве случайно поймала жестокого убийцу: подробности, фото и видео

В столице задержали мужчину, ограбившего лотомаркет, который оказался давно разыскиваемым убийцей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Согласно сообщению, ранее судимый за особо тяжкие преступления 39-летний мужчина, был задержан полицией после совершения вооруженного нападения на игровой клуб, во время которого он похитил 4 тис гривен.

Но во время досудебного расследования правоохранители выяснили, что злоумышленник причастен к более тяжкому преступлению, совершенного двумя годами ранее.

Так, в 2016 году мужчина работал сантехником и приехал по вызову. Во время разговора с хозяйкой дома он узнал, что она — одна из лучших преподавателей иностранного языка в столице. Поэтому, когда же через некоторое время ему снова поступил вызов на этот же адрес, у мужчины возник преступный план, ведь он был уверен, что у репетитора точно будет чем поживиться.

Попав в квартиру, злоумышленник сразу начал душить женщину веревкой. Удостоверившись, что она умерла, он сорвал с шеи жертвы золотую цепочку. Затем начал шарить в доме, нашел 10 тысяч гривен и убежал.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении двух преступлений: по части 2 статьи 115 (Умышленное убийство) и части 3 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание — до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. На данный момент суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

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