В Киеве сняли на видео наглых автоворов, "работающих" возле больницы

В сети показали воров, которые пытались ограбить автомобиль на стоянке у одной из больниц Киева.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

По словам мужчины, который едва не стал жертвой злоумышленников, инцидент произошел 14 февраля на территории больницы №8 на ул. Кондратюка.

"На стоянке видно стоящий коричневый Daewoo... Закрыв машину, я пошел в больницу. Через 4 минуты брелок прозвенел об открытии дверей и я нажал на "панику", чтобы в машине сработала сигналка. Возвращаюсь, все ок, залез в машину и начал смотреть видео со спрятанного регистратора... На видео уже увидел как за машинами видно, как открывается дверь переднего пассажира и оттуда выходит тело, идет сначала за мной, проверяя ушел ли я, после возвращается к моей машине, попутно грабером вскрывая ее. После этого залазит и начинает шариться по машине в поисках наживы", - сказано в сообщении.

По словам водителя авто, после включения им сигнализации, вор покинул его авто, разговаривая по мобильному телефону.

"На видео также видно грабер (сканер сигнализации) в руке у него. На видео с задней камеры видно, что тело уходит за пределы больницы, к машине не вернулся. Я подошел к Daewoo, и начал диалог с водилой, ничего не видел ли. Ну тот естественно "нифига не видел" и т.п. Просмотрел еще раз видео, заподозрил, что он тоже замешан, решил вызвать полицию, и тут из Daewoo вылетает еще один фигурант - мелкое создание в синей куртке начало прыгать, материться, кричать "какого я к ним пристал" и т.п., скорее всего провокатор, так как кроме воплей из себя ничего не представлял", - добавил мужчина.

По его словам, после этого подозрительное авто уехало, а прибывшие сотрудники полиции отказались взять видео с регистратора, так как "у них на эту машину все давно есть и фото".

Как сообщал "Апостроф", ранее Киеве обнаглевшие воры устроили налет на кофейни.