В центре Киева поймали банду дерзких грабителей: опубликованы фото

В центре Киева задержали группу злоумышленников, которые ограбили иностранца.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции столицы.

Отмечается, что около 2 часов ночи в дежурную часть Шевченковского управления полиции позвонила женщина и сообщила, что на улице Большая Житомирская неизвестные ограбили ее мужа. Оперативный дежурный немедленно направил по адресу патрульных полицейских, следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска.

На месте происшествия выяснилось, что неизвестные дождались, пока иностранец с женой выйдут из ресторана, потом один из них подбежал к потерпевшему и сорвал с руки часы.

За несколько минут патрульные установили местонахождение подозреваемых. Четырех мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались граждане другого государства, ранее в поле зрения правоохранителей не попадали. У одного из них правоохранители изъяли часы, которые узнал пострадавший.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Следователи, по согласованию с процессуальным руководителем, сообщили фигурантам о подозрении.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве сняли на видео наглых автоворов, "работающих" возле больницы.