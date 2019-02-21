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В Киеве на горячем поймали наглых воровок: запомните их лица

четверг, 21 февраля 2019, 22:56

Возле станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве активисты поймали на краже группу воровок.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице Сергей Бондар.

Как отмечается, воровка вытащила у девушки из рюкзака кошелек, достала из него деньги и положила пустой кошелек назад.

"Ничего нового. И даже лица те же. Крайнюю справа я за руку под видео уже ловил… Та, что тычет назад деньги - по ней уже было производство по краже 1500$ у китайца. Поехала в тюрьму. Поехала, потому что Наташа первая девушка который не отморозилась писать заявление", – пишет Бондар.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в столичном ТЦ Sky Mall на камеры наблюдения попала молодая воровка, укравшая телефон у одного из посетителей центра.

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