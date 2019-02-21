В Киеве почтили память героев Небесной сотни и зажгли "лучи Достоинства": фото и видео

В среду, 20 февраля, в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни, которые погибли во время революции на Майдане в 2014 году.

Об этом сообщает Информатор.

Так, на Крещатике и Майдане Независимости собрались семьи погибших, участники протестов и боевых действий на Майдане и обычные украинцы со всех уголков страны, которые помнят о погибших героях.

Так, в ходе акции жители Киева организовали лепестковое шествие и прошли колонной от Крещатика до улицы Институтской с факелами, флагами и гвоздиками, которые символизируют любовь и восхищение.

Дойдя до аллеи Небесной Сотни, люди оставили цветы у мемориала почтили память погибших минутой молчания. А в завершение выкрикнули лозунги "Слава Україні — Героям слава!", "Слава нації — смерть ворогам!", "Україна — понад усе". Дальше колонна отправилась на Институтскую, молча и со скорбью в глазах.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный журналист напомнил фамилии Героев Небесной сотни, убитых 20 февраля в Киеве.