​В Киеве прохожие поймали и наказали уличного вора: фото и видео

20 февраля вечером в столице неизвестный мужчина кавказской внешности напал на пожилую женщину и похитил у нее сумку.

Об этом сообщает помощник народного депутата Станислав Коломиец в Facebook.

"Ничего не предвещало беды! Только что вышел из дома встретиться с другом. Не успели сесть в машину, как мужчина кавказской внешности совершил нападение на пожилую женщину, похитил личные вещи и начал убегать. К счастью догнали, немножко выписали "пилюлю" и передали работникам милиции", - говорится в сообщении.

Как сообщил человек, который поймал вора, то подбежал к пенсионерке и выхватил у нее из рук сумку.

Как сообщал "Апостроф", в Броварах неизвестный злоумышленник напал на 60-летнюю женщину и выстрелил ей в голову из травматического оружия.