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Поимка в Киеве опытной воровки: активист показал на видео мужчину, "крышующего" преступников

пятница, 22 февраля 2019, 16:31

На помощь задержанной 22 февраля в Киеве женщине, которая подозревается в попытке украсть телефон из кармана пассажирки метро, прибыла подмога в виде мужчины, вероятно являющегося ее "крышей".

Соответствующее видео на своей странице опубликовал активист Сергей Бондар.

На видеозаписи мужчина утверждает, что он якобы являлся "первым тренером Кличка", а к кражам в метро никакого отношения не имеет. В то же время перед этим, по словам Бондара, он обещал сотрудникам правоохранительных органов "порезать их заточкой".

Также активист пишет, что 22 февраля по задержанной ранее женщине, которую прибыл защищать мужчина, пройдет суд.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото бабушки-воровки, "работающей" в Киеве.

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