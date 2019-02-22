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В Киеве опытная и "влиятельная" воровка устроила цирк перед полицией: видео

пятница, 22 февраля 2019, 11:49

В Киеве воровка, украв телефон из кармана пассажирки метро, устроила жалобный "концерт" в отделении полиции.

Об этом сообщает Анастасия Яровая в Facebook.

В толпе вижу, как одна женщина прижимается к другой, ловко выдергивает телефон из кармана. Жертва вовремя замечает, поднимается шум. В тот же миг на воровку налетает двое мужчин в штатском: "Стоять, уголовный расписку!" – пишет она.

Но на этом все не заканчивается. Когда воровку приводят в отделение полиции, где она начинает жаловаться на судьбу, рассказывая, что беременная. В тоже время, становится известно, что воровка на хорошем счету в криминальном мире.

"Это не грязная *волочь из Берегового. Жительница Броваров. Имеет хорошее имение. В криминальном мире стоит достаточно высоко. Через полчаса прилетают два ее адвоката", - добавляет автор поста.

Как сообщает "Апостроф", ранее в сети показали фото бабушки-воровки, "работающей" в Киеве.

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