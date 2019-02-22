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В сети показали фото бабушки-воровки, "работающей" в Киеве

пятница, 22 февраля 2019, 09:58

В четверг, 21 февраля, в Киеве возле станции метро "Осокорки" камеры наблюдения в одном из магазинов зафиксировали воровку, которая украла iPhone.

Соответствующий кадр опубликован в Telegram канале "Киев Оперативный".

По словам правоохранителей, пенсионерка подозревается также и в совершении других краж в этом районе.

"Вчера, 21.02.2019, около 18:00, в магазине EVA, что по адресу Бажана, 10 (Осокорки), довольно милая бабушка украла iPhone 8. Добавляю фото с камер наблюдения. Правоохранители говорят, что это уже не первый случай краж данным лицом в этом районе", – говорится в комментарии к фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 16 февраля возле одного из столичных супермаркетов ловкая воровка ограбила мужчину.

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