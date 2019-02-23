Сбил бабушек на остановке и сбежал: новые фото, видео и подробности смертельного ДТП в Киеве

В субботу, 23 февраля, в Киеве водитель Audi, который выехал на остановку и врезался в электроопору, сбил двоих женщин, которые ждали общественный транспорт.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около 06:30 по адресу улица Алма-Атинская, 105/2

По предварительной информации, Audi ехала в сторону улицы Азербайджанской. На повороте перед улицей Волховской легковушку занесло и отбросило на тротуар, а потом она обогнула столб.

Рядом с местом аварии находилась остановка общественного транспорта. В момент инцидента там стояли люди. Когда Audi залетела на тротуар, то зацепила двух пожилых женщин. Одна из них не пострадала, а вторую госпитализировали в больницу. Предварительно, у нее травма ноги, но незначительная.

Свидетели утверждают, что сразу же после аварии водитель и один из пассажиров самостоятельно выбрались из машины и убежали. Второму парню понадобилась помощь спасателей, так как его зажало в салоне на заднем сидении. После того, как спасатели вырезали пострадавшего, его передали медикам. Как ранее сообщалось, он умер в карете скорой помощи.

Во время отработки района патрульные задержали возможного водителя Audi, но действительно ли это тот мужчина — будет устанавливать следствие. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики, спасатели и следственно-оперативная группа. Детали происшествия устанавливаются.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на пятницу, 22 февраля, в Киеве (в районе станции метро Черниговская) произошло серьезное ДТП с участием многотонной фуры и легкового авто.