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В Киеве авто на "евробляхах" попало в смертельное ДТП возле остановки: фото и видео

суббота, 23 февраля 2019, 10:59

В субботу утром, 23 февраля, в Дарницком районе Киева произошло ДТП: автомобиль Audi выехал на тротуар и врезался в электроопору.

Об этом сообщается на Facebook странице "Стражи еспресо".

Как отмечается, водитель Audi двигался на высокой скорости по улице Алма-Атинской, не справился с управлением и врезался в электроопору. На заднем сиденье машины зажало одного из пассажиров, на помощь ему прибыли спасатели ГСЧС.

После разблокировки пассажира госпитализировали, однако, мужчина умер в карете "скорой помощи", не доехав до больницы.

На месте ДТП находилась остановка общественного транспорта улица Рогозовская. Обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на пятницу, 22 февраля, в Киеве (в районе станции метро Черниговская) произошло серьезное ДТП с участием многотонной фуры и легкового авто.

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