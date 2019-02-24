Появилось видео с моментом смертельного ДТП в Киеве

В сети появилось видео с моментом ДТП Киеве на улице Алма-Атинской, во время которого Audi A4 вылетел с дороги и врезался в столб.

Об этом сообщает "Информатор".

В результате инцидента пострадали несколько человек, пассажира легковушки вырезали спасатели. От полученных травм он скончался в карете скорой помощи.

Audi ехала в сторону улицы Азербайджанской. На повороте перед улицей Волховской легковушку занесло и отбросило на тротуар. Машина влетела в остановку общественного транспорта, на которой стояла пожилая женщина. Пенсионерку госпитализировали.

Одного из пассажиров автомобиля вырезали спасатели. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался в карете скорой помощи. Сам водитель скрылся с места происшествия вместе с еще одним пассажиром. Правоохранители начали поиски сбежавшего.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на пятницу, 22 февраля, в Киеве (в районе станции метро Черниговская) произошло серьезное ДТП с участием многотонной фуры и легкового авто.