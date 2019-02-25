​В Киеве поймали водителя, сбежавшего после смертельного ДТП: фото

Полиция задержала водителя, который скрылся с места аварии на улице Алма-Атинской в Киеве, в результате которой скончался пассажир авто.

Об этом сообщает Нацполиция.

Так, после совершения ДТП водитель AudiA4 с места происшествия скрылся. 25-летний пассажир, который находился в этой машине, от полученных травм скончался в карете скорой. Кроме того, 73-летняя пенсионерка, которая стояла на остановке общественного транспорта, получила травмы различной степени тяжести.

"Мы отработали несколько мест, в которых мог находиться злоумышленник. В результате в течение суток правонарушителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в полиции.

По данному факту следственным управлением Главного управления Национальной полиции в г. Киеве начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

"Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", - добавили правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео с моментом ДТП Киеве на улице Алма-Атинской, во время которой AudiA4 вылетел с дороги и врезался в столб.