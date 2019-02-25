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В Киеве произошло смертельное ЧП с подростком: опубликовано фото

понедельник, 25 февраля 2019, 21:15

В понедельник, 25 февраля, в Киеве на улице Салютной из окна 6 этажа выпал 14-летний подросток.

Об этом сообщается в Telegram канале "Киев Оперативный".

Мальчик погиб на месте. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Причины трагедии на данный момент неизвестны.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф, на Винничине покончил с собой 15-летний подросток. Родственники уверены, что парня довели до самоубийства, и обвиняют в случившемся классного руководителя и инспектора службы по делам детей.

Кроме того, 3 декабря 2018 года в Киеве 27-летний мужчина выбросился из 14 этажа дома по адресу Олейника, 3, в результате чего скончался на месте. По словам матери, он совершил самоубийство из-за проблем на работе.

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