В Киеве авто разбились всмятку и вылетели на тротуар: фото и видео серьезного ДТП

В среду, 27 февраля, на пересечении улиц Большая Васильковская и Саксаганского произошла авария с участием автомобилей Renault Logan и Citroen C-Elysee.

Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 7:10. По словам водителя Citroen, он двигался по улице Большая Васильковская в сторону площади Льва Толстого. Когда он проезжал на зеленый сигнал светофора на перекрестке с улицей Саксаганского, в него врезался Renault, который ехал со стороны Дворца Спорта. Столкновение было столь сильным, что обе машины вылетели на тротуар.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир Renault службы безопасности "Сириус". Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ближайшую больницу.

Оба автомобиля получили сильные повреждения. У Citroen полностью разбита правая передняя дверь, а также капот с правой стороны и буквально вырвано правое переднее колесо. У Renault разбита вся передняя часть.

На месте происшествия работали два экипажа патрульной полиции и "скорая". Детали и виновника аварии установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом произошло тройное ДТП с полицией.