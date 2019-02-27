РУС. | УКР.

среда, 27 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

27 февраля

10:39
Усик показал, как готовится к переходу в самый престижный вес: яркое фото
10:37
В Киеве авто разбились всмятку и вылетели на тротуар: фото и видео серьезного ДТП
10:24
Много "двухсотых": ВСУ нанесли неожиданный и мощный удар по боевикам на Донбассе
10:19
Будем рады: в России пригласили украинскую певицу, которая отказалась от Евровидения
10:14
Пластик и ракушки: Ким Кардашьян сменила за вечер два смелых наряда
10:09
Где смотреть онлайн Челси - Тоттенхэм Хотспур: расписание трансляций
10:08
Странная гибель в Одессе известного ветерана АТО с позывным "Барс": появилось видео и новые подробности
09:53
Звездный футболист "Реала" пропустит матч против "Барселоны": названа причина
09:51
Только попробуйте поехать на Евровидение: на группу KAZKA набросились в сети
09:50
Под Херсоном разгорелся скандал из-за травли и избиений школьницы: видео
09:47
Пакистан сбил два военных самолета Индии: фото, видео и данные о погибших
09:40
​Украинские пенсионеры получат две дополнительные выплаты: озвучена сумма и сроки
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве авто разбились всмятку и вылетели на тротуар: фото и видео серьезного ДТП

среда, 27 февраля 2019, 10:37

В среду, 27 февраля, на пересечении улиц Большая Васильковская и Саксаганского произошла авария с участием автомобилей Renault Logan и Citroen C-Elysee.

Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 7:10. По словам водителя Citroen, он двигался по улице Большая Васильковская в сторону площади Льва Толстого. Когда он проезжал на зеленый сигнал светофора на перекрестке с улицей Саксаганского, в него врезался Renault, который ехал со стороны Дворца Спорта. Столкновение было столь сильным, что обе машины вылетели на тротуар.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир Renault службы безопасности "Сириус". Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ближайшую больницу.

Оба автомобиля получили сильные повреждения. У Citroen полностью разбита правая передняя дверь, а также капот с правой стороны и буквально вырвано правое переднее колесо. У Renault разбита вся передняя часть.

На месте происшествия работали два экипажа патрульной полиции и "скорая". Детали и виновника аварии установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом произошло тройное ДТП с полицией.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ОбществоКиев Тема:
Теги: Киев, ДТП

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: