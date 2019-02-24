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​В Киеве таксист-лихач устроил тройное ДТП: есть пострадавшие, фото

воскресенье, 24 февраля 2019, 16:58

24 февраля на проспекте Палладина произошла тройная авария, в результате которой пострадали два человека.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Авария с участием сразу трех автомобилей красного цвета произошла на проспекте Палладина. Там водитель такси Uklon на Chevrolet (AA7599HB) на довольно большой скорости въехал в Mitsubishi (AA5522AC), а тот - в Daewoo", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате аварии пострадали два человека, которых осматривают врачи скорой.

Причины аварии устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео с моментом ДТП Киеве на улице Алма-Атинской, во время которой AudiA4 вылетел с дороги и врезался в столб.

Также сообщалось, что в ночь на пятницу, 22 февраля, в Киеве (в районе станции метро Черниговская) случилось серьезное ДТП с участием многотонной фуры легкового авто.

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