​В Киеве на Оболони прогремел взрыв: видео и первые подробности

28 февраля на Оболони в Киеве раздался громкий взрыв.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Только в Оболонском районе Киева на проспекте Героев Сталинграда, 28, произошел взрыв. По предварительной информации - кто-то подбросил гранату в автомобиль Audi (KA7777AH). Говорят, что водитель госпитализирован в больницу. Детали происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 25 февраля стало известно о взрыве автомобиля в оккупированной Макеевке (Донецкая область).

А ранее вследствие подрыва автомобиля на КПВВ "Еленовка" Донецкой области погибли два человека, еще один ранен.

Также сообщалось, что 18 февраля, в Донецке прозвучали взрывы: местные жители слышали один в центре города, второй – на северной окраине.