В Киеве произошла трагедия с бойцом Нацгвардии: фото

В четверг, 28 февраля, в Киеве из окна многоэтажки выпал рядовой Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел по адресу улица Миропольская, 25. Около 07:40 местные жители под домом обнаружили тело парня. Погибшим оказался рядовой Нацгвардии 1998 года рождения. Он проживал в 24 квартире на 4 этаже 16-этажного дома.

При себе у погибшего были документы. Прибывшие на место полицейские установили, что 21-летний парень служил в Нацгвардии в звании рядового. По словам правоохранителей, маловероятно, что парень выпал с окна своей квартиры на 4 этаже. Это подтверждает то, что тело его сильно деформировано, потому, возможно, парень упал с гораздо большей высоты. Также во время падения он зацепил и оборвал электрические провода.

На место приехали мать и жена погибшего. Выяснилось, что свадьба была совсем недавно, 9 февраля. Жена сказала, что у ее мужа не было никаких проблем и поводов совершать суицид, а если и были, то он никому о них не рассказывал.

Как сообщал "Апостроф", 9 января в Киеве обнаружили тело подростка, который, предварительно, совершил самоубийство после ссоры с родителями.