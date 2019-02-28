В Киеве поймали молодую и опытную воровку: фото

В Киеве женщина вынесла из магазина товар на сумму более 1200 гривен, но ее задержали охранники и передали правоохранителям.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в столице.

Отмечается, что инцидент произошел на проспекте Степана Бандеры. Как установили правоохранители, женщина пронесла товар мимо кассы, но не оплатила его. Охрана магазина заметила противоправные действия злоумышленницы, поэтому на выходе женщину задержали и вызвали наряд полиции.

Правонарушительницей оказалась 30-летняя киевлянка, которая уже имела за плечами криминальный опыт за совершение корыстных преступлений. Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Оболонского управления полиции по данному факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото молодого вора, "работающего" в магазинах Киева.