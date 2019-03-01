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​Появились новые видео и фото страшного смертельного ДТП со "скорой" у моста Метро в Киеве

пятница, 01 марта 2019, 07:24

При выезде с моста "Метро" на Броварском проспекте в Киеве столкнулись ZAZ Vido и авто скорой помощи Peugeot Boxer, вследствие жуткой аварии погибли три человека.

Об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась около 23:30. По предварительной информации, скорая ехала с пациентом в сторону правого берега, а ZAZ в противоположном направлении. При заезде на мост через Русановскую протоку автомобили столкнулись лоб в лоб.

Столкновение произошло на участке, где проводятся ремонтные работы и проезжая часть сужается.

В результате аварии пострадали врач, фельдшер и пациент скорой. Их всех госпитализировали в больницу. К сожалению, от столкновения погибли все, кто был в легковушке: две женщины и водитель-мужчина.

Водитель "скорой" рассказал полицейским, что ZAZ выскочил на встречную полосу и он уже ничего сделать не смог. Водитель медиков также пострадал, но отказался от госпитализации.

Тело погибшего водителя доставали спасатели, так как его зажало в салоне.

На месте работали экипажи патрульной полиции, медики, следственно-оперативная группа. Детали произошедшего устанавливаются.

Как ранее сообщал "Апостроф", вечером 28 февраля в Киеве произошло жестокое ДТП с двумя потерпевшими.

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