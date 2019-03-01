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Проезд домой - только за деньги: появились новые подробности скандала с жильцами в Киеве

пятница, 01 марта 2019, 23:49

На территории комплекса ЖК "Кришталеві Джерела" на улице Метрологической ОСББ ограничило въезд на придомовую территорию, сделав его исключительно платным.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Жильцов вынуждают приобретать специальные пропуски, за которые необходимо платить ежемесячную плату.

"Как и говорилось ранее, с 01.03 заезд на придомовую территорию для жителей дома сделали исключительно по меткам (300грн/месяц). Кстати, за ущерб, нанесенный имуществу ответственности они не несут. Сегодня полностью перестали пускать автомобили, которые без принуждённо-навязаных меток. Жители вызвали полицию, но полиция перенаправляет в суд", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали на видео сборище "героев парковки" у поликлиники в Киеве.

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Раздел: ОбществоКиев Тема:
Теги: Киев

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