Отравление в придачу: в сети показали "плавающий сюрприз" в одном из супермаркетов Киева

В сети опубликовали фото из одного столичного супермаркета, где заметили в продаже мертвую рыбу в аквариуме.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Ху*вый Киев".

"Кому дохлых карпов и отравление в придачу?", - написали в сети.

Такой "сюрприз" для покупателей увидели в супермаркете "Сильпо", который находится в ТЦ "Аркади" в Соломенском районе по адресу улица Борщаговская, 154.

Напомним, в сети опубликовали фото продуктов с тараканами в одном из магазинов в оккупированном Россией Крыму.

Как сообщал "Апостроф", в супермаркете в Харькове среди продуктов заметили мертвую мышь.

Также ранее пользователей интернета поразили фотографии "содержимого" шоколадки, которую жительница Запорожья приобрела в одном из местных магазинов для ребенка.