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В Киеве мать совершила жестокое убийство новорожденной дочери: фото и видео

воскресенье, 03 марта 2019, 01:31

В пятницу, 1 марта, в Киеве нашли тело новорожденного ребенка, которого убила его мать.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Тело новорожденной девочки в пакете обнаружили в Дарницком районе неподалеку от улицы Старобориспольская. Полиция провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. Для установления причины смерти тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.

"Следователи уже начали уголовное производство по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка, это - статья 117 Уголовного кодекса Украины. Причина смерти ребенка будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Мы же ищем женщину, которая оставила младенца в лесополосе", - сообщил начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев.

За совершение такого преступления предусмотрено наказание до пяти лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок.

Как сообщал "Апостроф", в Одесской области арестовали мать, которая призналась в том, что убила собственного новорожденного ребенка.

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