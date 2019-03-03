В Киеве случайные прохожие обнаружили страшную находку: фото с места ЧП

В Голосеевском районе Киева роженица выбросила мертвого младенца на свалку.

Об этом в Facebook пишут Вартові Еспресо.

По предварительной информации, женщина в общежитии родила мертвого ребенка. После чего отнесла ее на загроможденный мусором участок.

Ужасную находку утром в воскресенье, 3 марта, обнаружили случайные прохожие, которые и вызвали полицию. На месте работают следователи, которые будут выяснять подробности жуткого события.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Ровно разгорелся врачебный скандал из-за смерти младенца в утробе матери.

Кроме того в Ивано-Франковске также разгорелся врачебный скандал из-за смерти 3-летнего ребенка.