В Киеве закроют многострадальный мост: сроки ремонта, схема движения

Движение по аварийному Шулявскому мосту в Киеве будет закрыто в связи с проводящимися строительными работами с 16 марта.

Об этом во время брифинга сообщил главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" Александр Здольник.

"Работы по демонтажу существующего путепровода будут начаты уже 17 марта - на следующий день после перекрытия. Этапность выполнения работ предусматривает, что первые работы - это демонтаж контактной сети, демонтаж опор освещения, демонтаж карнизных блоков, демонтаж консолей тротуаров, разборка асфальтово-бетонного покрытия, демонтаж самих балок пролетных строений и частичный демонтаж ростверков", - рассказал он.

Уточняется, что к концу 2019 планируется, в частности, завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.

На время ремонта движение транспорта будет организовано по прилегающим улицам.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве планируют провести полную реконструкцию дорожной развязки около станции метро "Шулявская", а старый Шулявский мост будет снесен.