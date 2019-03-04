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В центре Киева не разминулись элитные автомобили: фото и видео "мажорного" ДТП

понедельник, 04 марта 2019, 20:42
Фото: Информатор

В понедельник, 4 марта, в центре Киева произошло ДТП с участием трех элитных автомобилей и пострадавшим.

Об этом сообщает Информатор, публикуя фото и видео с места аварии.

Как передает издание, на перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Госпитальной Tesla Model S на скорости врезался в Range Rover, от удара влетев в Mercedes S-Coupe.

В результате ДТП травмы получил мужчина, сидевший в салоне внедорожника. С места аварии его каретой скорой помощи медики увезли в больницу.

Уточняется, что после столкновения у Range Rover произошла утечка газа из баллона. На место в скором времени прибыли спасатели и аварийная служба газа.

Правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах аварии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве иностранец на BMW устроил ДТП из-за ссоры.

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