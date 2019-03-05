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В сети показали гениального "героя парковки" в Киеве: фото

вторник, 05 марта 2019, 23:48

Водитель Mercedes оставил свою машину под запрещающим знаком на Крещатике в Киеве и получил звание "героя парковки" среди пользователей социальной сети.

"Гениальная" парковка от водителя #Mercedes (#AA7539EX), который припарковался на Крещатике, под знаком, еще и на въезде/выезде в Печерский суд. Полтора часа уже нет", - говорится в сообщении паблика "Киев Оперативный".

Как долго в итоге простоял автомобиль с нарушением правил в паблике не сообщили.

Под постом пользователи Facebook написали, что автомобиль может принадлежать судье Печерского суда.

"Закончит заседание, вынесет приговор - выйдет и отъедет. Чего разорались-то?", "Полтора часа? Где полиция и эвакуатор?", "Это подсудимый судью подпер, на волю только вместе выедут", "Зацепить и за угол оттянуть что бы понервничал", "Там все припаркованы с нарушением", - пишут под публикацией юзеры.

Ранее в сети опубликовали видео припаркованного на пешеходном переходе автомобиля в центре Киева.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве наглый "герой парковки" загородил своим авто желтую линию на тротуаре, предназначенную для слепых пешеходов.

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