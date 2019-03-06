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​Инженер пояснил, какого "сюрприза" ждать киевлянам от строителей Шулявского моста

среда, 06 марта 2019, 05:42

В связи с реконструкцией Шулявского моста, который должен начаться 16 марта, киевлянам придется тратить на дорогу (на работу/домой) вдвое или даже втрое больше времени.

Об этом сообщил инженер, эксперт по вопросам транспорта Виктор Петрук, передает "Обозреватель".

"Глобального транспортного коллапса не случится. Город имеет разветвленную сеть, если перекрываем что-то важное, трафик перераспределяется. Но люди будут тратить не 40 минут, чтобы попасть на работу, а полтора-два часа. Трафик на Шулявке перераспределится, потому что ему некуда деваться, а ехать на работу надо. Будет загружена Лукьяновка, загружена Черновола, Воздухофлотский путепровод. Будет загружен Индустриальный путепровод", - заявил эксперт.

По его словам, перезагрузка прилегающих к Шулявке транспортных узлов при отсутствии дублеров с адекватной пропускной способностью "приведет к тому, что люди будут ежедневно тратить на десятки минут дольше, чтобы попасть на работу и приехать с работы".

Также Петрук выразил убеждение, что нынешний проект реконструкции дорожной развязки не сможет решить транспортные проблемы.

"То, что сейчас строится - фактически восстановление существующего путепровода. Он будет разобран и на его месте будет собран абсолютно такой же, только прибавится по одной полосе движения в самом путепроводе. Это никоим образом не решит транспортных проблем на Шулявке. Сохраняется схема четырехлистник. Цивилизованные города мира отказываются от четырехлистника, реконструируя их в транспортные развязки других конфигураций. Мы наоборот строим четырехлистник", - заявил инженер.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве планируют провести полную реконструкцию дорожной развязки около станции метро "Шулявская", а старый Шулявский мост будет снесен.

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