Под Киевом произошло жуткое смертельное ДТП: опубликованы фото

Под Киевом на выезде из Вишневого произошла смертельная авария при участии трех автомобилей.

Как сообщает "Киев оперативный", авария произошла в начале трассы на Боярку.

"На улице Киевской, что на первом километре Боярской трассы произошло смертельное ДТП: Honda vs Lada", - сообщили в сообществе.

Отмечается, что в результате ДТП погибли двое людей, которые находились в автомобиле Lada.

Пользователи соцсетей также отмечают, что в результате мощного столкновения Lada отрикошетила в ехавший по дороге микроавтобус Ford.

Точные причины аварии пока неизвестны. На опубликованных с места ДТП видно, что у Lada очень сильно разбита правая часть авто, в то время как у Honda полностью разбит перед авто, а также, похоже, вирвано левое переднее колесо.

Как сообщал "Апостроф", накануне в Киеве три авто устроили мажорное ДТП.