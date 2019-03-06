В Киеве полицейский устроил кровавые разборки с коллегой: фото нападавшего и жертвы

Вечером 5 марта сотрудник полиции охраны во время драки нанес ножевые ранения инспектору патрульной полиции.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, нападавший был в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки, многочисленные непроникающие колото-резаные раны грудной клетки, плеча и бедра.

Нападавшего задержала полиция. В ближайшее время ему сообщат о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Также в суд будет передано ходатайство об избрании меры пресечения.

Задержанному сотруднику полиции охраны грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на 3 марта на одесского журналиста, телеведущего "Думской ТВ" Александра Новицкого было совершено нападение.