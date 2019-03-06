РУС. | УКР.

среда, 6 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.50
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

6 марта

13:12
Кабмин принял жесткое решение по контракту главы "Нафтогаза"
13:11
Могу поглядывать по сторонам: Винник сделал признание о личной жизни
13:05
Не смог без жены: стали известны подробности самоубийства вокалиста The Prodigy
12:59
У Великобритании возникли серьезные проблемы из-за Brexit
12:43
В Украине обнаружили село-призрак: историк раскрыл интересные данные
12:39
Появилось необычное фото путинского моста в Крыму
12:35
В Киеве полицейский устроил кровавые разборки с коллегой: фото нападавшего и жертвы
12:15
Все, что происходит с KAZKA, это чудо: Никитин объяснил феномен хита "Плакала"
12:14
Стало известно, где Янукович прячет свои деньги
12:14
Враг стоит у границы: глава Генштаба заявил об угрозе масштабной атаки войск Путина
12:08
В Москве жестоко избили маму и брата популярного блогера Дудя
12:07
Тимошенко подписала меморандум с молодыми активистами Винницкой области
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве полицейский устроил кровавые разборки с коллегой: фото нападавшего и жертвы

среда, 06 марта 2019, 12:35

Вечером 5 марта сотрудник полиции охраны во время драки нанес ножевые ранения инспектору патрульной полиции.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, нападавший был в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки, многочисленные непроникающие колото-резаные раны грудной клетки, плеча и бедра.

Нападавшего задержала полиция. В ближайшее время ему сообщат о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Также в суд будет передано ходатайство об избрании меры пресечения.

Задержанному сотруднику полиции охраны грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на 3 марта на одесского журналиста, телеведущего "Думской ТВ" Александра Новицкого было совершено нападение.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: